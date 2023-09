The Weeknd reage a apresentação de cover brasileiro: Brasil decolando’

Marcos Kennedy, cover do cantor canadense The Weeknd que viralizou recentemente nas redes sociais, chamou a atenção também do artista pela semelhança. Neste domingo, 10, o astro reagiu a uma performance do brasileiro inspirada em apresentações icônicas do cantor.

“Brasil decolando (risos), vejo vocês em breve”, escreveu ele em uma postagem feita no Twitter. O artista possui três shows marcados no País. Em outubro, ele passa pelo Rio de Janeiro, no Estádio do Engenhão, e por São Paulo, em duas apresentações no Allianz Parque.

Marcos se apresentou durante uma participação no Programa Eliana, do SBT, no domingo. Inspirado pelo show do cantor no Super Bowl em 2021, o brasileiro apareceu com o icônico terno vermelho de The Weeknd e usou a canção Blinding Lights, um dos maiores sucessos do artista.

A reação do cantor também chegou até o cover, que comemorou a repercussão. “Estou tremendo. Abel, eu te amo, irmão”, escreveu Marcos, se referindo ao nome de batismo do canadense, Abel Tesfaye.