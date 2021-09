Cultura The Wanted, do hit ‘Glad You Came’, anuncia volta com novo disco e show

A boyband britânica The Wanted anunciou sua volta aos palcos e um novo disco, de hits e com duas músicas inéditas, depois de 7 anos em que os membros decidiram encerrar a parceria, nesta quarta-feira, 8.

“Aqui vamos nós. Estamos mega animados de anunciar que estamos de volta e que vamos lançar nosso Greatest Hits Album no dia 12 de novembro”, disse o The Wanted num post no Instagram.

Os músicos disseram, ainda, que vão fazer um show ao vivo no Royal Albert Hall, em Londres, no dia 20 de setembro, como parte de concerto beneficente para levantar fundos para pesquisas sobre câncer, que conta com o apoio de Tom Parker, um dos integrantes do The Wanted.

Em seu site, anunciaram uma turnê para 2022, e um single para o dia 7 de outubro.

Tom Parker foi diagnosticado com um tumor inoperável no cérebro, em outubro de 2020, aos 32 anos, mas está respondendo bem ao tratamento e é tema do documentário Tom Parker Inside My Head, da organização Stand Up To Cancer e Channel 4.

O concerto beneficente que vai marcar a volta do The Wanted é parte dessa iniciativa.

Formada por Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Tom Parker e Nathan Sykes, a boyband The Wanted durou quatro anos e seu maior sucesso é Glad You Came.

A música, usada por uma campanha publicitária do Mc Donald’s, ficou conhecida informalmente como o hino da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

A banda considerou sua volta em 2020, mas com o diagnóstico de Tom Parker abortou o plano.

Os músicos anunciaram a separação em 2014 e seguiram seu caminho, Nathan Sykes foi o único que teve algum sucesso. Ele chegou a gravar um dueto com Ariana Grande, Over and Over Again.