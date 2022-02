‘The Voice+’ valoriza roteiro e histórias da vida dos participantes

Desde que surgiu na tevê brasileira, o “The Voice” assumiu o posto de principal competição musical entre as emissoras abertas. Mas, ao longo dos anos, novas versões foram surgindo, como uma específica para crianças e adolescentes, a “The Voice Kids”, e a que está atualmente no ar, “The Voice+”, voltada para os competidores que têm a partir de 60 anos. Uma forma de não desgastar tanto o formato – estruturalmente o mesmo – e, de quebra, apostar em candidatos com mais histórias de vida. Afinal, assim é mais fácil aumentar a dose de emoção nos episódios. Algo que, de fato, acontece.

A escolha dos jurados não combina tanto com a proposta: apenas Fafá de Belém já passou dos 60 – Foto: Divulgação

Talvez pela limitação na faixa etária, é difícil aparecer candidatos que não tiveram ao menos uma cadeira virada durante suas audições às cegas. Ao mesmo tempo em isso que evita uma sensação de frustração em quem assiste e pode estar torcendo por um ou outro participante, também parece deixar o programa com mais tempo dedicado a mostrar os inscritos. Com isso, é nítida a preocupação maior com o roteiro, nem sempre vista em outros “The Voice” – principalmente na versão “Kids”. O horário também favorece um público mais maduro: é exibido nas tardes de domingo, a partir das 14h25, antes do “The Masked Singer Brasil”.

Na bancada, no entanto, a escolha dos jurados não combina tanto com a proposta. Não que fosse uma regra a ser seguida, mas seria interessante contar com mais técnicos na mesma faixa etária dos candidatos. Ali, porém, apenas Fafá de Belém já passou dos 60 – ela fez 65 anos em agosto do ano passado. Carlinhos Brown se prepara para completar 60 neste ano, em novembro, enquanto Toni Garrido ainda tem 54. Caçulinha do grupo, Ludmilla é quem mais destoa: terá 27 anos em abril. Não que o quarteto faça feio, a questão não é essa. Mas, até para criar uma identificação com os candidatos, poderia ser mais estratégico aproveitar para formar uma bancada com pessoas que regulassem mais na idade com os candidatos.

Embora a música seja a grande protagonista de qualquer competição como o “The Voice”, na versão sênior da franquia o passado dos aspirantes ao prêmio é o que mais chama atenção. Não é difícil encontrar quem precisou abrir mão do sonho de uma carreira musical por conta de questões pessoais. Ou até mesmo quem, por falta de recursos – num universo em que não existia internet ou redes sociais –, teve de manter o talento escondido, sem sequer ter esperanças de poder, enfim, mostrá-lo nacionalmente.

Em tempos de pandemia, até as perdas ganham espaço. No terceiro episódio, por exemplo, um candidato acostumado a se apresentar sempre com o mesmo parceiro desde muito novo assumiu ter dificuldades de, agora, seguir carreira sozinho, após a morte do amigo. São momentos e histórias como esta que fazem o papel de Thais Fersoza especial ali.

Entre todas as versões do “The Voice”, nenhuma é tão proveitosa para quem atua nos bastidores quanto o “The Voice +”. A produção poderia, aliás, pensar em aumentar o tempo dela no programa. Se a ideia é emocionar os telespectadores, nada melhor do que dar voz aos candidatos. E Thais já mostrou que sabe bem fazer isso.