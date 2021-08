‘The Voice Kids’: último dia de Batalhas teve uma apresentação em quarteto

O último dia de Batalhas do The Voice Kids trouxe emoção para o palco do programa, neste domingo, 22. As apresentações são em trio, mas houve uma exceção para um quarteto. Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló escolheram seus representantes para a próxima fase do reality show musical.

O Time Teló abriu a tarde com Bianca Alves, Luiza Andrade e Mel cantando o sucesso sertanejo Facas. “Foi muito equilibrado, esse é só o começo de um sonho. Mas, tenho que fazer uma escolha”, disse Teló antes de anunciar que ficaria com Bianca para o time.

O trio Allonso Pieroni, Isa Luz e Pedro Pires fizeram sua versão de Negro Gato, música de Getúlio Côrtes, pelo Time Brown. “Todos foram muito bem, todos aqui continuam iluminados e iluminaram a nossa tarde de domingo. Sigam fortes!”, disse o cantor, que selecionou Allonso.

O outro trio de Carlinhos foi Camilla Souto, Gyovanna Antunes e Helloysa do Pandeiro, apresentando a animada Peça Felicidade, da banda Melim. “Um trio elétrico!”, brincou o técnico baiano ao escolher Helloysa para seguir no reality.

Pelo Time Gaby, o trio de meninas Elana Rei, Izabelle Ribeiro e Luana Mello performou Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, de Herbert Vianna e Paulo Sérgio Valle, que arrancou lágrimas dos técnicos. “A gente não sabe porque está chorando”, disse Brown. Emocionada, Gaby declarou: “Ser cantora nesse país é lutar todos os dias com beleza, voz e alegria”. A cantora paraense escolheu Izabelle.

Mais três cantoras mirins disputaram uma vaga no Time Gaby para a próxima fase. Ana Carolina Floriano, Babi Mello e Evellyn Katzer entoaram Não Vá Embora, canção de Arnaldo Antunes e Marisa Monte. “Vocês não vão embora nunca da minha vida, não me deixe nunca, nunca, nunca mais”, disse a técnica às garotas, citando a letra da música. Gaby seguiu com Evellyn.

O Time Teló voltou ao palco para encerrar a disputa com um formato inédito, o quarteto Clarah Passos, Henrique Bonadio, Júlia Antonini e Maria Alice Martins. Uma exceção foi aberta pela direção do programa, assim a equipe teve uma candidata a mais e um desafio ainda maior para o cantor selecionar o vencedor. Eles se apresentaram Hey Jude, dos Beatles. “Seria justo eu escolher qualquer um de vocês, os quatro foram espetaculares. Meu coração se parte em quatro aqui”, lamentou Teló, antes de anunciar Henrique como seu escolhido.