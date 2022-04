‘The Voice Kids’: sétima temporada estreia no dia 1º de maio

Pode preparar o coração e o lencinho porque a partir de 1º de maio, o público poderá acompanhar novas histórias na estreia da sétima temporada do The Voice Kids, da TV Globo.

O painel de técnicos deste ano terá como novidade a dupla Maiara & Maraisa, além dos jurados veteranos da atração Carlinhos Brown e Michel Teló.

Na apresentação, Márcio Garcia segue comandando acompanhado de Thalita Rebouças, que tem a missão de acalmar o coração dos participantes e seus familiares.

A nova dupla de juradas também começou cedo na carreira, mais precisamente aos cinco anos de idade.

“É uma responsabilidade gigantesca. A gente tem de ter muita sabedoria e cuidado, porque são crianças sonhadoras e esse momento delas, aqui, é de fortalecimento. Queremos impulsioná-las, independentemente da música ou do que elas queiram ser”, disse Maraisa.

“É um programa de muita alegria, diversão e competição. Afinal, é um jogo e viemos para ganhar (risos). Queremos descobrir um novo talento do Brasil e mudar a vida de muitas pessoas”, completou Maiara.

O técnico vencedor da última edição, Michel Teló, fala sobre sua estratégia para vencer mais uma vez e revela que se enxerga em cada criança que passa pelo programa.

“O nível do programa é cada vez maior, então sempre são grandes vozes. Eu sempre sigo o coração. Me vejo em cada criança que sobe no palco, que canta e conta sua história. Tem muito a ver com a minha história de quando eu comecei, né? Fui descoberto no colégio por um professor e aí, de repente, estava cantando nos corais, me apresentando nos festivais e indo cantar onde meus pais me levavam”, afirmou Teló.

Para Carlinhos Brown, a expectativa para a sétima temporada é de uma surpresa atrás da outra e muita emoção.

“A emoção é em dobro porque as crianças já estão adquirindo confiança. Aqueles que eram pequenininhos quando começaram a assistir, já estão vindo para o programa. Acho que o The Voice, especialmente o The Voice Kids, apesar da seriedade, é um lugar de experimentar”, ressaltou Brown.