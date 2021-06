‘The Voice Kids’ estreia nova temporada na Globo

Em meio a uma avalanche de notícias pesadas em decorrência da pandemia de Covid-19 e da atual situação político-social do Brasil, o “The Voice Kids”, que estreia hoje, dia 6, surge como um aceno de leveza e fofura na programação da Globo. Com o ritmo aquém de gravações na dramaturgia, a emissora tem investido nos “realities shows” para manter uma grade inédita em tempos conturbados.

A competição infantil, que também irá ao ar no Gloob a partir do dia 11, mostra o início da jornada musical de pequenos cantores. “O ‘Kids’ é aquela coisa fofa e gostosa de fazer. É uma responsabilidade fazer um programa visto por tantas pessoas, ainda mais nesse momento em que está tudo tão conturbado. É bálsamo. Esse programa dá esperança. Tenho uma ótima expectativa para essa nova temporada”, explica Creso Eduardo Macedo, que assina a direção artística.

A competição infantil mostra o início da jornada musical de pequenos cantores – Foto: Globo / Divulgação

A grande novidade da temporada está no posto de apresentador. Com André Marques às voltas com a competição de “No Limite”, o programa contará com o comando de Marcio Garcia. O ator e apresentador reencontra o público infantil após estar à frente do “Gente Inocente”, que foi ao ar entre os anos de 1999 e 2002.

Márcio, que já começou a gravar a fase de “Audições às Cegas”, está bastante emotivo na apresentação do “reality show”. “Cheguei a lacrimejar, mas me segurei para não chorar muito. A emoção vem, sim. Não tem como, é muito emocionante. O que mais me emociona é olhar para a família. Apesar de, por causa da pandemia, não termos o contato direto, eu vejo os familiares por uma tevê, vejo a reação dos pais e vem forte a emoção. A criança cantando é lindo”, valoriza.

JURADOS

Como já é de praxe no formato, o time de jurados também passou por uma renovação. Com as saídas da dupla Simone e Simaria e da cantora Claudia Leitte, Michel Teló e Gaby Amarantos assumiram as cadeiras vagas. Há seis temporadas na versão adulta, Teló chega ao formato infantil com cinco troféus na bagagem. “Não quero levar para o ‘Kids’ apenas o que acumulei do ‘The Voice’, mas sim o que trouxe da vida. Levar histórias minhas e de colegas vitoriosos. Essa carreira é difícil e tem muito mais ‘não’ do que ‘sim’. É uma profissão que exige persistência. Quantas vezes fiquei horas na estrada e, quando chegava para o show, não tinha ninguém para me ver? Quero levar essas vivências para eles”, ressalta Teló.

Enquanto isso, Gaby, apesar de novata na função, já participou do programa como técnica assistente de Lulu Santos durante a fase de “Batalhas”, da temporada 2013 do “The Voice Brasil”. “Quando eu era criança, não participei de nenhum programa dentro dessa linha do ‘The Voice’. Queria ter tido essa oportunidade, porque hoje eu entenderia algumas coisas de uma forma melhor. Quero falar dessa jornada para eles. Vai ser incrível essa temporada e estou empolgada. No futuro, quero ir aos shows de todos os participantes”, planeja Gaby.

Veterano da competição, Carlinhos Brown segue intocável no trio de jurados. O cantor e percussionista valoriza o esforço da produção para estrear uma nova temporada ainda em meio à pandemia do novo coronavírus. “O retorno do ‘The Voice Kids’ nesse cenário ainda difícil que estamos vivendo, um ano de pandemia, trará uma leveza e uma doçura tão necessárias para nos levar de volta às esperanças por melhores momentos”, afirma Brown.

Outro nome que segue firme na produção é a autora Thalita Rebouças. Ela continua atuando como repórter nos bastidores do projeto musical. “Por conta da pandemia, as famílias participam via chamada de vídeo. Então, estou em contato com pai, tio, vizinho, amigo… Não sei se olho para a apresentação ou a reação dos familiares. Fico enlouquecida com as famílias”, vibra.