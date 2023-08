Cultura The Town tem sanduíche de mortadela a R$ 45; veja mais preços para comer e beber no festival

Se você for curtir o The Town neste fim de semana, prepare o bolso. A reportagem conferiu os preços do que comer e beber no festival que acontece nos próximos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. Dentre as opções, água, cerveja, refrigerante e energético. Para comer: pizza brotinho, espetinho, pastel, pipoca e um sanduíche de mortadela por R$ 45, entre outras seleções.

Para quem deseja economizar um pouco, a dica é reutilizar o copo para as bebidas. A cerveja Heineken, a única que será vendida no evento, sai por R$ 18 o primeiro pedido. A partir daí, os seguintes sairão por R$ 15. Os descontos para o refrigerante e demais bebidas também estão valendo.

Confira os preços:

Bebidas:

– Água: R$ 6

– Mate: R$ 8

– Refrigerante: R$ 12 para o primeiro pedido. R$ 9 para quem reutilizar o copo

Red Bull: R$ 16 para o primeiro pedido. R$ 13 para quem reutilizar o copo

Comida

– Pizza brotinho: 40

– Espetinho: R$ 20

– Sanduíche de Churrasco: R$ 30

– Balde de Pipoca Especial Salgada: R$ 60

– Pipoca Grande: R$ 30

– Pipoca Média: R$ 25

– Combo Sanduíche e Batata: R$ 35,90

– Pastel: R$ 30

– Combo Bife à milanesa e Bolo: R$ 55

– Sanduíche de Mortadela: R$ 45