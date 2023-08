Cultura The Town: Queens of The Stone Age cancela participaçãp e Yeah Yeah Yeahs entra no festival

A banda Queens Of The Stone Age não se apresentará mais no festival The Town por problemas médicos. Em seu lugar, o trio Yeah Yeah Yeahs, conhecido por hits como Heads Will Roll foi confirmado para o dia 9 de setembro, antes do show principal do Foo Fighters. O grupo volta aos palcos com músicas do novo álbum Cool It Down, o primeiro em nove anos.

Mesmo sem lançar álbuns, os integrantes da banda se mantiveram ativos. Karen O trabalhou em projetos paralelos, assim como Nick Zinner e Brian Chase.

Para entrar no festival, os participantes devem usar o aplicativo Quentro, disponível para Android e iOS. O app tem um sistema de QR Code seguro e funciona mesmo sem internet. Os ingressos são pessoais, mas podem ser transferidos até a véspera do show. No dia, é só mostrar o QR Code no app para entrar e curtir o evento.

O festival, que ocorre em São Paulo, terá Bruno Mars, Post Malone, Maroon 5 e Foo Fighters como atrações principais da primeira edição do evento.