The Town: 4º dia tem rock com Foo Fighters, Garbage, Yeah Yeah Yeahs e Pitty

Se houvesse um dia do metal no festival The Town, algo consagrado no Rock in Rio desde a primeira edição, em 1985, esse dia seria hoje. Não que exista na programação algo tão pesado quanto Iron Maiden, Saxon ou Gojira, mas, perto das outras noites, a deste sábado, 9, equivale a toneladas de decibéis.

Dave Grohl, de Foo Fighters, principal atração do dia – Foto: Divulgação

Um dos shows mais aguardados ao lado do de Bruno Mars será o do Foo Fighters, do baterista convertido em guitarrista Dave Grohl. A banda norte-americana mais premiada por Grammys veio ao Rock in Rio em 2019 (sua presença anterior no mesmo festival havia sido em 2001).

Seu álbum de estúdio mais recente, Medicine at Midnight, ganhou altos elogios da crítica. Mas o que deve tomar o repertório do show são mesmo hits como My hero, Times like these e Best of you.

O baterista é agora Josh Freese, que assumiu o posto depois de Taylor Hawkins morrer tragicamente às vésperas de vir com o grupo para se apresentar no Lollapalooza do ano passado. É um “novo ciclo”, dizem seguidores.

A banda toca às 23h, depois do show do Yeah Yeah Yeahs no palco Skyline. Com Karen O no vocal, Nicolas Zinner na guitarra, Brian Chase na bateria e David Pajo na guitarra, baixo, teclado e sintetizadores, o grupo lançou seu último disco, Cool It Down, no ano passado. Antes, no mesmo Skyline, tocam Pitty e Garbage (veja a lista completa dos shows logo abaixo).

A transmissão do The Town será feita por quatro canais de TV: Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo (gratuita). No online, a Globoplay vai fazer a exibição completa dos shows principais também para não assinantes. Tudo aberto.

Palco Skykine



23h – Foo Fighters

20h25 – Yeah Yeah Yeahs

18h15 – Garbage

16h05 – Pitty

Palco The One



21h45 – Wet Leg

19h20 – Barão Vermelho convida Samuel Rosa

17h10 – Detonautas

15h – Terno o Rei convida Mahmund e Fernanda Takai

Palco Factory



22h – MC Don Juan

20h – Yunk Vino

18h – Mc Dricka

16h – Grag Queen

Palco São Paulo Square



20h30 – Stanley Jordan

18h30 – Hamilton de Holanda

16h30 – São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno e Ana Cañas

15h – São Paulo Big Band

Palco New Dance Order



23h30 – Mamba Negra Showcase Feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz

21h25 – Badsista, Malka, Venus Aka Gueto Elegance Feat Marina Lima

19h50 – Inner City Live Bonus Set Kevin Saunderson

18h05 – Renato Cohen Live

16h35 – Aerea Live

15h05 – Kenya20hz Apresenta Chaos Sonora