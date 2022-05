‘The Quest: A Missão’: Nova série mistura reality e fantasia

Nesta quarta, 11, a Disney Plus lança um novo seriado The Quest: A Missão. Uma mistura de reality com fantasia onde oito jovens acabam descobrindo que possuem super poderes escondidos. Eles precisam lutar contra o mal que ameaça um reino encantado para desbloqueá-los.

A série se passa no maravilhoso reino Everealm, uma terra de beleza incomparável e que esconde muita magia. A chegada de uma feiticeira maligna pode colocar fim na tranquilidade do local. Por isso, os oito jovens são convocados para cumprir uma antiga profecia e derrotar a feiticeira.

O elenco conta com a participação de Emily Gateley, Braeden De La Garza, Racquel Jean-Louis, Elliott Ross, Harry Aspinwall, Mel Mehrabian, Kerwin Thompson, Nandi Chapman, Jarod Lindsey e Sajel Oh.