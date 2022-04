‘The Masked Singer’: Finalistas falam dos desafios de participar do reality

A segunda temporada do The Masked Singer Brasil, da TV Globo, que teve sua final exibida no último domingo, 24, teve como grande vencedor o ator David Júnior, que se fantasiou como o Dragão durante a competição.

O ator Thiago Fragoso, que se fantasiou de Camaleão, e a cantora e atriz Lucy Alves, que foi a Leoa durante a temporada, foram os finalistas junto com Júnior e na manhã desta segunda-feira, 25, os artistas participaram do programa Encontro.

“Foi massa eu poder me jogar de uma forma que eu nunca me joguei. Eu falei: vou dançar aqui de várias maneiras, que nunca fiz nos meus shows”, disse Lucy. Fragoso afirmou: “A gente estava com a fantasia, então, a gente cantava as músicas mais difíceis e diferentes”.

A apresentadora Fátima Bernardes perguntou ainda sobre os principais desafios e medos dos participantes durante o programa.

“Meu maior medo era me admitir músico, entender que eu conseguia cantar”, disse o vencedor David Júnior. O ator Thiago Fragoso revelou que tinha medo de ser eliminado cedo: “Meu medo foi: E se eu for eliminado muito rápido?’. Eu me dedico muito em tudo o que eu faço, então, eu estava com o objetivo de chegar na final”.

Já a cantora Lucy Alves afirmou que se sentiu em desvantagem por ter entrado na competição posteriormente: “Eu entrei no meio do programa, então, eu fiquei com medo porque a galera já entendia a dinâmica”.

Os três finalistas do The Masked Singer além de comentarem a participações no programa, também cantaram no Encontro.