‘The Masked Singer Brasil’, comandado por Ivete Sangalo, começa nesta terça-feira

Doze personalidades estarão reunidas a partir desta terça-feira, dia 10, no The Masked Singer Brasil, novo reality show que é uma coprodução da Globo com a Endemol Shine Brasil. Na atração, comandada por Ivete Sangalo, dois grupos de artistas irão se enfrentar no palco, sempre fantasiados – dessa forma, os participantes não vão saber com quem estão competindo. Quem assiste o programa poderá conferir pequenos vídeos com dicas para tentar adivinhar quem são as personalidades.

A plateia vota e escolhe três vencedores e três possíveis “desmascarados”. No encerramento das performances, os jurados decidem qual foi a melhor apresentação da noite, fazendo com que o artista seja desvendado no palco.

Os atores Rodrigo Lombardi, Taís Araújo e Eduardo Sterblitch, além da cantora Simone, da dupla com Simaria, fazem parte do corpo de jurados. A ex-BBB 21 Camilla de Lucas vai trazer os bastidores da competição para os telespectadores.