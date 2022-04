The Manhattans trazem soul e nostalgia para São Paulo

Não é exagero usar o clichê “os bons tempos estão de volta” para o show que o grupo americano The Manhattans apresenta neste domingo, 10, na capital paulista.

Criado na década de 1960, o conjunto terá como convidado especial o cantor Gerald Alston, que fez parte do grupo em diferentes fases. É a voz dele que se ouve em sucessos como Kiss and Say Goodbye e Shining Star.

Alston, por meio de mensagem de voz, falou ao Estadão sobre a expectativa para o show. “Nós temos muitos fãs no Brasil, muitas canções que foram tocadas por aqui e fizeram sucesso. Queremos ter certeza de que vamos satisfazê-los tocando nossos grandes hits”, diz.

Aqui no Brasil, um dos principais sucessos do grupo é a balada Forever By Your Side, que fez parte da trilha sonora da novela A Gata Comeu, exibida pela TV Globo em 1985 – até hoje a trama tem um fã-clube fiel.

Alston se lembra quando esteve pela primeira vez no Rio de Janeiro para um show solo e o público, no final, começou a pedir músicas do The Manhattans. “Eu disse, que tal mais 15 minutos?”, lembra o músico. Ele se diz ansioso para repetir esse momento no Brasil e ouvir a plateia cantando com ele novamente.

NOVO ÁLBUM

The Manhattans completa seis décadas de existência neste ano. O grupo chega ao País para uma série de shows – antes de São Paulo, passa por Belo Horizonte e Rio de Janeiro – depois de lançar, no ano passado, o primeiro álbum em duas décadas.

Batizado de The Legacy Continues, o disco tem 10 faixas, entre inéditas e regravações. Os sucessos Shining Star e Kiss and Say Goodbye aparecem em versões ao vivo. Alston diz que o álbum foi bem recebido nos Estados Unidos, o que comprova que o soul do trio continua a emocionar as plateias.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.