The Killers anuncia show extra em São Paulo

A banda americana The Killers anunciou um show extra em São Paulo no fim de novembro. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 31, pela organização do festival Primavera Sound São Paulo, no qual a dupla também se apresentará no dia 2 de dezembro, e pela produtora T4F.

Headliner do festival, a banda fará uma apresentação intimista na casa de shows Tokio Marine Hall, de acordo com a assessoria do Primavera Sound. A venda de ingressos começará nesta terça-feira, 31, a partir do meio-dia. Os valores variam de R$ 390 (pista, meia) a R$ 900 (camarote, inteira).

Já para o Primavera Sound, que ainda terá entre suas atrações nomes como Pet Shop Boys, The Cure, Bad Religion, Marisa Monte e Marina Sena, os ingressos custam de R$ 1.188 a R$ 1.776.

Também foram anunciados os shows extras de Carly Rae Jepsen no Rio de Janeiro, em 3 de dezembro, e Pet Shop Boys, em São Paulo, no dia 4 de dezembro.

Serviço:



Show extra – The Killers

– Data: 30 de novembro;

– Local: Tokio Marine Hall – R. Bragança Paulista, 1281 – Vila Cruzeiro;

– Abertura dos portões: 19h;

– Horário do show: 21h;

– Valores: R$ 390 (meia) a R$ 900 (inteira) no site da Tickets For Fun.