‘The Crown’: nova temporada irá refazer passos da princesa Diana até sua morte

Um dos membros mais queridos da história da coroa britânica, a princesa Diana será destaque da quinta temporada da série The Crown, com previsão de estreia na Netflix em 9 de novembro. De acordo com o site britânico The Sun, a morte da princesa será abordada, assim como sua repercussão.

De acordo com um porta-voz da Netflix: “O momento exato do impacto do acidente não será mostrado”, contou. O representante comentou também que as ideias sobre como apresentar o acontecimento trágico, que aconteceu em 31 de agosto de 1997, estavam sendo rejeitadas por outros membros da produção.

“Com a morte de Diana tão recente e perturbadora, parece que uma linha está sendo cruzada. Algumas equipes de produção estão começando a falar sobre seus sentimentos”, disse um outro membro do set da série.

Segundo ele, o público irá assistir a “preparação” antes do acidente e as consequências da morte da princesa: “A série mostrará O veículo de Diana e Dodi deixando o hotel The Ritz depois da meia-noite, enquanto eram perseguidos pelos paparazzi. Veremos, ainda, as consequências da morte da princesa, com o embaixador britânico na França entrando em ação com o Ministério das Relações Exteriores e as repercussões constitucionais subsequentes”, contou.

Nessa nova temporada, a atriz Elizabeth Debicki (Tenet e O Grande Gatsby) irá representar a princesa Diana, Imelda Stauton (Downton Abbey e Harry Potter e a Ordem da Fênix) como a rainha Elizabeth II e Jonathan Pryce (Dois Papas e A Esposa) como o príncipe Philip.