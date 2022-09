‘The Crown’: 5ª temporada ganha data de estreia pela Netflix

The Crown estreia a sua 5ª temporada em 9 de novembro de 2022, anunciou a Netflix no último sábado, 24. O lançamento dos novos episódios ocorrerá dois meses após a morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos, que causou a suspensão das gravações e um aumento de 800% na audiência da série, que trata sobre a família real britânica.

Na nova temporada, Imelda Staunton será a atriz que interpretará Elizabeth durante décadas de seu reinado. Antes, Claire Foy já havia dado vida à personagem em sua juventude nas duas primeiras temporadas, seguida por Olivia Colman na terceira e na quarta.

The Crown fez sua estreia em 2016, com foco na vida da rainha Elizabeth II, passando por épocas distintas de sua vida e abordando crises políticas, escândalos e a sua relação com familiares.

A produção já foi alvo de críticas pelo irmão da princesa Diana, Charles Spencer, que afirmou, em 2020: “Acho que ajudaria bastante The Crown se, no começo de cada episódio, eles falassem que não é verdade, mas é baseado em alguns eventos reais, porque aí todos entenderiam que é um drama”.