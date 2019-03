‘The Act’: Joey King raspa o cabelo para viver personagem principal

A minissérie The Act, novidade do serviço de streaming Hulu, estreou nesta quarta-feira, 20, trazendo bizarras histórias reais ao universo cinematográfico. A trama da primeira temporada gira em torno de Dee Dee Blanchard (Patricia Arquette) e sua filha Gypsy (Joey King), que supostamente sofria com uma série de problemas de saúde e vivia sob os cuidados da mãe.

Em 2015, Gypsy assassinou a mãe e foi condenada a dez anos de prisão. Após a morte de Dee Dee, foi à público a revelação de que, na verdade, a filha apresentava uma saúde perfeita e era coagida pela mãe a fingir que estava doente.

Para interpretar a personagem principal, Joey King teve de assumir o visual careca e abandonar totalmente os fios de cabelo. No entanto, essa não foi a primeira vez que a atriz raspou a cabeça; em 2012 e 2014 ela apareceu sem cabelo nos filmes Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge e Lições em Família, respectivamente.

No Instagram, ela chegou a compartilhar um vídeo do momento em que raspa a cabeça para viver Gypsy na nova série.