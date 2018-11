Thalia e Anitta se encontram e dançam em cima da mesa de restaurante; assista

A cerimônia da 19ª edição do Grammy Latino 2018 será realizada nesta quinta-feira, 15, nos Estados Unidos. A premiação, que acontece no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, contemplará 49 categorias e será transmitida ao vivo.

Thalía e Anitta se encontraram na cidade na noite desta quarta, 14, e se divertiram juntas em um restaurante. O vídeo foi publicado nas redes sociais.

A cantora mexicana aparece toda animada cantando I Want You, sucesso de 2003 com Fat Joe, em cima de uma mesa. A brasileira se empolga e começa a cantar e dançar junto. “Isso acontece quando dois seres com a mesma loucura se juntam”, escreveu Thalía no perfil oficial dela no Instagram.

Anitta aparece nas indicações gerais do Grammy Latino, na categoria música urbana, com Sua Cara, com Pabllo Vittar e Major Lazer e Downtown, em parceria com J. Balvin.

Assista: