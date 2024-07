Cultura Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, revela talento de filho do casal

O dermatologista é pai de Romeu e Gael, de 4 anos, frutos do relacionamento com o ator, que morreu em 2021 vítima de complicações da covid

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, revelou um talento de um dos gêmeos do casal: a fotografia. Sem especificar se era Romeu ou Gael, o dermatologista publicou um álbum no Instagram na sexta, 26, com fotos tiradas pela criança, de apenas 4 anos.

“Eu tenho um filho fotógrafo!”, escreveu o pai, orgulhoso. Thales conta que ensinou o menino sobre enquadramentos e o filho parece ter aprendido rapidamente.

Nos comentários, a atriz e amiga do casal Mônica Martelli elogiou: “Que lindo!”. “Ele é um artista!”, comentou uma seguidora.

Romeu e Gael são fruto da relação do dermatologista com o ator Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021 por causa da covid-19. Os gêmeos foram gerados através de uma barriga de aluguel, em 2019, nos Estados Unidos. Paulo e Thales estavam casados desde 2015.