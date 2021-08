Thais Fersoza e Michel Teló comemoram 5 anos de Melinda

Melinda, filha de Thais Fersoza e Michel Teló, completa 5 anos de idade neste domingo, 1º. E a família decidiu fazer uma comemoração, em casa mesmo, com algumas exigências da pequena.

“No aniversário do Teodoro ele pediu feijoada. Melinda pediu churrasco no almoço e pastel no jantar. É bem filha da gente mesmo”, brincou Thais em uma série de stories que fez no Instagram neste sábado, 30.

Michel Teló aparece nos vídeos, cantando e preparando churrasco. Ele e a atriz também são pais do caçula Teodoro.

Para a festinha, Melinda também pediu um bolo de aniversário em forma de estrela. Na mesinha, decoração de princesa e docinhos.

Na página principal do Instagram neste domingo, Thais publicou algumas imagens após o parto de Melinda e escreveu um texto em homenagem à ela.

“E tudo que eu mais queria na vida era sentir seu cheiro, sua pele, beijar seu rosto (…) Minha menina que chegou ressignificando toda minha vida, meus sonhos, minha maior realização! A que me fez e faz aprender a ser mãe (agora junto com seu irmãozinho)”, disse .

A publicação foi comentada por fãs e amigos, como a atriz e apresentadora Tatá Werneck: “Ela é uma deusa!”.