Thaila Ayala volta às novelas como Elisa, de Família é Tudo

A trajetória profissional de Thaila Ayala é extensa. Em mais de 20 anos diante dos holofotes, ela já trabalhou como modelo, atriz, influenciadora e apresentadora. Mesmo com o extenso currículo, Thaila era constantemente questionada nas ruas se havia desistido da profissão. Isso porque, apesar de todas as atividades, ela simplesmente não faz novelas há pouco mais de uma década.

“Ser atriz no Brasil é fazer novela. Fiz série, filme e até longas no exterior, mas em dez anos me perguntavam sempre se eu tinha parado de trabalhar. Novela atinge milhões de pessoas todos os dias. É impressionante”, explica a atriz, que voltou aos folhetins como a ambiciosa Elisa, de “Família é Tudo”. “Queria muito voltar e é uma delícia poder voltar em uma novela leve e divertida com um personagem desafiador”, enumera.

A oportunidade dessa volta surgiu por um antigo flerte com o autor Daniel Ortiz. “Já trabalhei com o Fred (Mayrink, diretor) tempos atrás e é um cara que realmente dirige o ator. Mas se estou nessa novela é graças ao Dani”, valoriza. Na trama, Elisa é uma perita em caligrafia que se envolve com Júpiter, papel de Thiago Martins. Ela usufrui dos prazeres da vida em meio aos luxos que Júpiter proporciona, mas agora está preocupada com rumores sobre as condições financeiras do namorado. “Ela tem tudo para seguir o caminho da vilania. E eu torço por isso porque quero mostrar muitas camadas. A Elisa é verdadeira. Diz na cara do Júpiter que está com ele pelo dinheiro. Não faz joguinho. Pelo menos ela é franca (risos)”, defende.

De volta a uma rotina de estúdios, Thaila confessa que, há alguns anos, chegou a acreditar que esse retorno seria impossível. Logo após a maternidade, a atriz teve receio de não retomar a rotina de trabalho fora de casa. “Fiquei três anos sem trabalhar. Foi extremamente doloroso. Parecia que o mercado tinha se fechado para mim. Não achava uma brecha. Mas foi só uma turbulência hormonal”, explica.

No elenco de “Família é Tudo”, Thaila viu sua rotina com os filhos não se alterar muito. A atriz, que é casada com o também ator Renato Góes, é mãe de Francisco, de dois anos, e Tereza, que completou seu primeiro ano de vida no último dia 16 de abril. “Por enquanto está muito tranquilo. Gravo umas duas vezes na semana. Então, não saí muito da minha rotina. Tenho conseguido buscar e levar na escola, dar banho, colocar para dormir. A hora do banho é um momento sagrado entre a gente. Feliz de ter voltado ao meu ofício e ainda manter minha rotina”, vibra.

“Família é Tudo” – de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Em família

A temática familiar da novela das sete tem um toque especial para Thaila. O marido Renato Góes também integra o elenco do folhetim, onde vive o gente-boa Tom. Os dois já haviam contracenado em um filme durante a pandemia. “Foi um longa que a gente produziu e vendeu para o Telecine. Nós já queríamos muito trabalhar juntos. A gente só não se cruzou ainda. Mas estamos xavecando o autor para isso acontecer. Quem sabe uma trombada no elevador, né?”, afirma.

Mesmo sem terem cenas juntos, Thaila e Renato fazem uma positiva parceria nos bastidores. Em casa, o casal estuda junto, repassando as sequências da novela. “A gente sempre se ajudou muito. Sempre tivemos essa troca. Agora a gente conversa sobre o set, sobre já ter gravado com todos os diretores. É uma troca bem natural”, valoriza.