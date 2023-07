Thaila Ayala desabafa sobre internação e cirurgia da filha: 10 dias mais longos da história

Thaila Ayla expôs momentos de dificuldades que passou com a filha na UTI. Na última sexta-feira, 7, a pequena Tereza, de apenas dois meses, precisou passar por uma cirurgia no coração e, neste domingo, 10, a atriz agradeceu a equipe do Hospital Israelita Albert Einstein.

No Instagram, ela descreveu o período de internação como “os 10 dias mais longos da história da humanidade, horas mais infinitas”. Tereza nasceu em abril e, ainda no útero, foi diagnosticada com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita.

“Esses dias ouvi a seguinte frase: Não tem como uma mãe passar pela UTI e não se dobrar a Deus. E é exatamente isso. Meu imenso agradecimento a todos do hospital por todo profissionalismo impecável e carinho enorme com nossa família, cada enfermeira e técnica que esteve com a gente nesses dias nos dando total apoio, nunca vou esquecer do carinho de vcs”, escreveu.

Então, Thaila lembrou: “Teve noite que minha filha só queria dormir no colo e elas revezavam com a gente, outra noite que só parava de chorar com carinho na cabeça e lá estavam elas nos ajudando, para que conseguissemos dormir um pouco, inacreditável (…) Eterna gratidão”.

A bebê é fruto do relacionamento da artista com Renato Góes. Eles também são pais de Francisco, de 1 ano.