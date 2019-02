Thaeme decide doar fraldas de chá de bebê da filha para outras gestantes

Foto: Reprodução

A cantora Thaeme Mariôto, grávida de sete meses, realizou o chá de bebê da filha Liz neste domingo, 17, e contou que decidiu doar as fraldas arrecadadas na festa. “Tive a ideia de fazer o chá e a primeira coisa que me veio à mente foi doar as fraldas para as milhares de mães que entram em contato comigo diariamente”, começou a explicar nos stories do Instagram.

Segundo ela, as mulheres também gestantes pedem “coisas básicas, como fralda, enxoval”, porque estão prestes a dar à luz, mas com dificuldades de ter acesso a esses itens. “Coisas básicas que uma gestante tem que ter para conseguir ter um filho”, resumiu a cantora.

“As fraldas serão doadas para algumas instituições e também para essas mamães que me pedem. Estou tirando print de tudo que consigo ver para que eu consiga separar e enviar”, disse.

Thaeme mostrou que uma marca de cuidados de higiene para bebês colaborou com a iniciativa dela – e concedeu mais fraldas e outros produtos para doação.

Antes, a cantora mostrou detalhes da decoração e dos doces feitos para o chá de bebê, cujo tema foi carrossel com referências de arco-íris.