Teto do cenário da CNN Brasil desaba ao vivo e atinge apresentadores

Parte do teto do cenário da rádio CNN Brasil despencou, na manhã desta sexta-feira, 14, e atingiu os apresentadores Roberto Nonato e Nicole Fusco. Eles apresentavam o noticiário CNN Manhã quando, por volta das 5h18, a estrutura desabou sobre eles, atingindo, principalmente Nonato, que tomou um susto.

Uma das telhas atingiu o ombro e a cabeça do jornalista, que pulou pra longe de seu lugar na bancada e não conseguiu chamar o intervalo. Já Nicole foi atingida com menos força e ficou paralisada, visivelmente surpresa com o que havia acabado de acontecer. Logo depois, o comercial interrompeu a transmissão e a equipe exibiu uma animação.

A assessoria de imprensa da rádio afirmou, por meio de nota, que os apresentadores não foram feridos: “Durante o programa CNN Manhã desta sexta-feira, 14, o acabamento cenográfico, constituído por material leve, se desprendeu, sem provocar danos ou ferimentos aos profissionais que estavam no estúdio”.