Terror em Nova York: ‘Pânico VI’ estreia nos cinemas

Uma das mais importantes franquias do gênero de terror traz uma nova história às salas de cinema da região. “Pânico VI” estreia nesta quinta-feira (9), buscando renovar a série com um assassino ainda mais terrível em um cenário inédito.

Sobreviventes de Ghostface, Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega), Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad (Mason Gooding) querem recomeçar a vida. O primeiro passo é sair da pequena cidade de Woodsboro, onde aconteceram os traumáticos eventos do filme anterior.

O grupo vai para Nova York, mas eles não esperavam que a ameaça fosse segui-los. A mudança de cenário é inédita na série, e promete dar novos ares à produção ao explorar todos os potenciais de uma cidade grande para um serial killer.

Ghostface vai atrás de suas vítimas em NY, espalhando medo e terror na cidade grande – Foto: Paramount Pictures / Divulgação

“O fato do filme se passar em Nova York acrescenta muito terror. Ghostface pode se esconder entre tantas pessoas”, comentou a atriz Courteney Cox, que interpreta a jornalista Gale Weathers, à Paramount Pictures.

Agora Ghostface tem novas possibilidades de atacar suas vítimas, e deve surgir em uma versão ainda mais terrível. “Há uma crueldade que é única nesse Ghostface”, promete o co-diretor Tyler Gillety.

“Pânico VI” ganhou uma canção original composta e interpretada por Demi Lovato. “Still Alive” é uma música energética que será tocada no início dos créditos finais do filme. Um videoclipe que se passa no universo do filme foi gravado. “Eu não poderia pensar em um lugar mais perfeito para ‘Still Alive’ do que dentro do universo de ‘Pânico’. Sou uma grande fã dos filmes, então é uma honra para mim contribuir para uma franquia tão icônica do terror”, declarou Demi Lovato.

Completam o elenco Hayden Panettiere, Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving. A direção é de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, com roteiro de James Vanderbilt e Guy Busick. Com 123 minutos, o filme tem classificação indicativa de 18 anos.

FRANQUIA. “Pânico” (1996) é uma das obras icônicas do slasher, um subgênero do terror em que um serial killer mata uma série de pessoas, geralmente usando uma máscara. No filme inaugural da série, um maníaco ligava para moradores da pacata cidade de Woodsboro para perguntar sobre filmes de terror.

A lógica por trás dessas perguntas é revelada em uma festa escolar.

O roteiro foi inspirado na história real de um assassino. O americano Danny Rolling confessou ter matado oito pessoas, das quais a maioria eram estudantes universitários, no final da década de 1980. Ele foi preso, julgado e condenado à morte.

A história real inspirou o roteirista Kevin Williamson a criar “Pânico”

O sucesso do filme estimulou a produção de outras três continuações, e a franquia consolidou as regras do slasher.

Uma década depois do lançamento do último filme, a série ressurgiu com “Pânico V” (2022). O longa buscou a renovação ao inserir elementos de humor e metalinguagem.