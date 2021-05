Terceira Mostra de Teatro de Heliópolis recebe inscrições até 31 de maio

As inscrições para a 3ª Mostra de Teatro de Heliópolis, em São Paulo, estarão abertas entre os dias 17 e 31 de maio. A iniciativa visa apresentar um panorama teatral de artistas e grupos periféricos, cujas atividades sejam desenvolvidas em comunidades populares do Brasil. Só serão aceitas inscrições de grupos ou artistas independentes que comprovem atuação em periferias do Brasil. Para se candidatar, basta acessar o site do projeto.

Os selecionados receberão, a título de licenciamento, um cachê no valor de R$ 4 mil. A terceira edição da mostra acontece no período de 20 a 25 de julho e será realizada online, pela MUK e pela Companhia de Teatro Heliópolis.

A programação será composta por cinco sessões de espetáculos, jovens e adultos, seguidas por rodas de conversa com o público e por um debate sobre a produção de teatro periférico.

O evento será realizado para dar continuidade a mecanismos que fortaleçam e estimulem a criação artística de grupos teatrais de comunidade populares, bem como para oferecer oportunidades e visibilidade à cena teatral periférica.