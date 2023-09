Cultura Tequila, mesa de ‘Beer Pong’ e até cueca: as exigências dos artistas no The Town

O The Town 2023 começa neste sábado, 2, com exigências inusitadas para os camarins dos artistas. Ao Estadão, a coordenadora de backstage e camarins do The Town, Ingrid Berger, contou que tequila, mesa de beer pong (um jogo em que a pessoa precisa acertar uma bolinha de pingue-pongue em um copo de cerveja), cuecas e um espaço kids só com os brinquedos Lego estão entre os destaques da lista de solicitações.

Ingrid contou que a mesa de beer pong foi um pedido do cantor Post Malone. Ela não identificou, no entanto, quais foram os outros artistas que fizeram as demais exigências, como meias e cuecas. Em sua 21ª edição como gestora em um festival, ela conta que já recebeu pedidos de todos os tipos. Nesta edição, os mais comuns continuam em alta, como uma lista com produtos de farmácia e higiene bucal, fones de ouvido, caixas de som e carregadores.

O que tem e como são os camarins?

Segundo Ingrid, os camarins são padronizados com sofás, poltronas, mesa de comida, espelho e arara de roupas. Ela destaca que é comum o assistente dos artistas trazer itens próprios do cantor e da banda para colocar na hora.

Na lista, a coordenadora contou também que um dos vocalistas do festival pediu apenas 2L de água e nada mais. Ela pontua ainda que o número de artistas veganos aumentou nos últimos anos. Inclusive, ela mesma fez as compras pessoalmente nos supermercados. “Tem bastante gente com alergia, uns 40 vegetarianos … Tem bastante comida, como snacks e bebidas também. Mas não é mais aquele rock and roll”, disse. “A bebida mais famosa no show business é a tequila”, falou.

Apesar de oferecerem café da manhã, almoço e jantar para os artistas, Ingrid relata que recebeu um pedido de duas páginas somente de comidas variadas (cestas de frutas e salgadinhos de festa, por exemplo). “Muitos artistas não tomam água em garrafa pet. Temos que comprar garrafa de água importada de vidro”, revelou.

Vitamina C e lenços umedecidos também foram outras exigências presentes no primeiro The Town em São Paulo. A preocupação com a sustentabilidade foi outra supresa dentre as exigências. “Tem artista que pediu lixeiras recicláveis identificadas no camarim. Acho muito legal”, contou.

Conforme ponderou Ingrid, este ano não teve nenhum pedido foram do comum. Ela contou que, durante a sua carreira, já viu artista pedir sauna, bote inflável, banheira de gelo e até um bolo com o formato de um tênis de marca. “Nesses anos todos ja vi milhões de coisas engraçadas.”