Tempo de delicadeza

A temática dramática e sensível de “Sob Pressão” é velha conhecida para Claudia Di Moura. Porém, ao integrar o elenco da quarta temporada da produção médica, a atriz, nascida na Bahia, logo percebeu que seu trabalho exigiria uma carga de sensibilidade ainda maior. Além das histórias delicadas que a obra médica aborda constantemente, ainda havia todo o contexto da pandemia de Covid-19 por trás do projeto.

“Neste momento, fazer este tipo de trabalho demanda um cuidado redobrado em virtude de quão sensíveis e vulneráveis todos nós estamos, diante não apenas de um vírus mortal, mas também de uma séria crise política, anterior à pandemia, que tem como uma de suas mais graves consequências o linchamento dos serviços públicos gratuitos fundamentais, em especial a saúde”, defende a atriz, que interpreta a forte Dona Maria na série dirigida por Andrucha Waddington.

Claudia entrou no sexto episódio da atual temporada e ficará até o final da série, que se encerra no próximo dia 21 – Foto: Divulgação / Henrique Fisher

Claudia entrou no sexto episódio da atual temporada e ficará até o final da série, que se encerra no próximo dia 21. Dona Maria chega ao hospital gerenciado por Décio, papel de Bruno Garcia, após o neto sofrer um grave ferimento por arma de fogo após tentar protegê-la. A partir daí, ela fica dia e noite ao lado do neto hospitalizado, esperando o jovem se recuperar. Diante de todo o caos da saúde pública, Dona Maria começa a ajudar no dia a dia do hospital.

“Fiquei muito atraída pela sua resiliência, sua esperança genuína e alegre, sua habilidade sobre-humana de manter-se viva a despeito de todas as circunstâncias adversas. Ela representa a luta da mulher preta brasileira que precisa vencer todo um sistema de exclusão e opressão ‘apenas’ para tentar preservar a própria vida e a daqueles que ama”, afirma Claudia, que encarou os novos protocolos de segurança no combate à Covid-19 durante as gravações.

“Apesar de todos os cuidados da equipe, não deixa de existir um certo receio. Acho que é um reflexo de tantas perdas que tivemos de enfrentar ao longo desse tempo. Por outro lado, é emocionante estar viva e saudável para viver este momento de lenta retomada”, completa.

Se despedindo da temporada de “Sob Pressão”, Claudia já está mergulhada em um novo projeto. Ela está escalada para “Cara e Coragem”, nova novela das sete, que tem estreia prevista para maio do ano que vem. Na história de Claudia Souto, ela viverá Marta, uma poderosa dona de uma siderúrgica e mãe dos personagens de Tais Araújo e Ícaro Silva.

“Essa novela traz uma virada da representatividade. Se em ‘Segundo Sol’, minha novela anterior, eu interpretava uma empregada doméstica maltratada e subserviente, agora tenho a chance de dar vida a uma grande empreendedora. Ela é uma mulher independente e muito bem-sucedida. É incrível poder emprestar minha imagem para papéis tão distintos e saber que o trajeto entre uma personagem e outra também conta a sua própria narrativa”, valoriza.

Com uma carreira estruturada no cinema, Claudia está pronta para desbravar ainda mais a televisão após a estreia bem-sucedida aos 53 anos, em “Segundo Sol”, novela escrita por João Emanuel Carneiro. Na produção, ela fez sucesso na pele da forte e batalhadora Zefa. “Foi meu primeiro sol na tevê (risos). A primeira porta que se abriu para dentro da casa de tantas famílias brasileiras. Terei sempre um carinho gigantesco pela equipe da novela e por todos os espectadores em cujos corações a Zefa conquistou um lugar especial, inclusive no meu”, elogia.