‘Teen Wolf: O Filme’ tem trailer divulgado

A divulgação de Teen Wolf: O Filme está mexendo com os fãs da trama, e o assunto se destacou entre os mais comentados no Twitter nesta sexta-feira, 21. Ainda sem data de estreia, o título voltou à tona após liberação do trailer em um dos painéis da San Diego Comic-Con 2022, na última quinta-feira, 21.

O primeiro trailer da produção, que será lançada pelo Paramount+, surpreende ao exibir a volta de alguns personagens, como Scott McCall (Tyler Posey) e, a até então falecida, Allison (Crystal Reed).

Segundo a Variety, Jeff Davis, criador do título, comentou que gostaria de ter certeza de que fez justiça ao personagem Allison, e sua decisão: “Tê-la de volta foi incrível. Mandei uma mensagem para Crystal: ‘Ainda não temos uma história. Na maioria das vezes tenho ideias, mas sempre disse que se fosse fazer um filme, traria Allison de volta.’ Ela mandou uma mensagem de volta e disse que explodiu em lágrimas. Ela estava dentro daquele momento”.

O filme remete aos episódios da série. Scott e seus aliados voltam para proteger Beacon Hills de uma nova ameaça, acompanhada de criaturas mágicas já conhecidas das seis temporadas.