Via Crucis muda foco narrativo para ganhar tom mais politizado

A 22ª edição do espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste foi lançada nesta terça-feira tendo como novidade no enredo a busca por despertar a reflexão sobre as disputas de poder e suas consequências. A temática será explorada por meio de uma narração conduzida por Pôncio Pilatos, governador da Judeia à época, e sua mulher, Cláudia Prócula. Outro destaque é a estreia do ator Gabriel Mazon no papel de Jesus Cristo, substituindo Bruno Bortolucci, que atuou como o filho de Deus por seis anos consecutivos.

Conhecido como aquele que condenou Jesus à morte, Pilatos é utilizado como o elo da nova narrativa com a atualidade, segundo o diretor artístico da encenação, Otavio Delaneza. “Ele esteve entre o poder e a fé, a parte mais humana, então nada mais propício, pelo momento que a gente está vivendo, em trazer uma figura como Poncios Pilatos, que ficou entre a cruz e a espada, entre absolver essa figura [Jesus] que levava fé e que transformou e transforma gerações, e o poder, a resposta aos poderes romanos à época”, reflete. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Pilatos será vivido por Almir Pugina, que está desde 2005 na Via Crucis barbarense, na qual já foi diretor, coordenador geral, figurinista, dramaturgo e ator. O artista conta que vai buscar mostrar a face interesseira e cruel de seu personagem, que torturava e se envolvia com as pessoas por interesses pessoais. Inclusive nas relações com a esposa Cláudia ele exercia tal papel, analisa Pugina. “Acho que em nenhum momento ele pensa em libertar Jesus de fato e dar ouvidos de fato à Cláudia. O que ele quer é se cercear de informações para tomar uma decisão que melhor convém”, aponta.

Gabriel estreia como Jesus, mas teve sua primeira experiência com a Via Crucis em 2011. Já interpretou Pilatos, Judas e o apóstolo Pedro. “Como proposta minha e da direção, estamos buscando um Jesus humano, que quer levar a Palavra, o amor ao próximo. Mas nesse lado humano e não tanto santo. Um Jesus de carne e osso”, revela.

O Espetáculo Via Crucis é uma realização do Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Neste ano, será apresentado de 17 a 21 de abril, com pré-estreia no dia 16, sempre às 20h, com entrada gratuita, no pátio da Usina Santa Bárbara.