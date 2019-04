Teatro Municipal de Santa Bárbara recebe peça infantil

Sucesso entre o público infantil na internet, os personagens Baby Shark e Pink Fong serão protagonistas de um musical, no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta quarta-feira.

Foto: Divulgação

No espetáculo, os dois protagonistas e seus amigos do oceano saem em resgate de mamãe e papai Shark que foram presos pelo vilão Capitão Sujeira, que vem poluindo os mares do mundo.

Segundo a produção, o espetáculo busca conscientizar a respeito da poluição dos oceanos com plásticos, principalmente os canudinhos, tão presentes no dia a dia das crianças. A trilha sonora traz músicas de domínio público e a esperada música “Baby Shark”. O clipe da canção tem 2,5 bilhões de visualizações no YouTube. Foi composta há três anos e chegou na 32ª posição da lista das 100 singles mais vendidos, acima de artistas como Miley Cyrus e Ariana Grande.

Além de música e dança, o espetáculo também é marcado pela interação com a plateia.

O texto e direção são de Khamilahh Jelezoglo. O elenco é formado por Lucas Braga, João Pedro Jelezoglo, Bruna Franco, Igor Carvalho, Khamilahh Jelezoglo e Letícia Garcia.

Acontece. O espetáculo “Baby Shark – Live Musical” será apresentado nesta quarta-feira, a partir das 19h, no Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João 23, Centro).

Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 50 no site ou pelo telefone (19) 99196-9798.