Teatro de bonecos será tema de oficina

Foto: Carlos Petrini - Divulgação

A Cia Arte-Móvel de Teatro, de Santa Bárbara d’Oeste, abriu 25 vagas para a oficina “Primeiros Olhares sobre o Teatro de Bonecos”, com 25 vagas gratuitas. A atividade é a segunda do projeto “O Casulo – Um Olhar Sobre a Morte”, contemplado em edital do Proac (Programa de Ação Cultural) e que envolve a montagem e temporada de um espetáculo infantil.

A oficina será ministrada por Márcio Pontes, conceituado bonequeiro. “Ele é fundador do Museu do Boneco [de Araraquara], faz mais de 20 anos que ele trabalha com diversas técnicas de teatro de bonecos e a gente, através do projeto, trouxe esse profissional para ministrar uma oficina”, explica Lays Ramires, da Cia Arte-Móvel.

O grupo aponta que um dos objetivos é promover e difundir conhecimentos entre artistas de toda a região.

O projeto envolve a montagem de um espetáculo teatral para crianças, investigando poeticamente a temática da morte, mas também conta com outras atividades, como um encontro com a psicóloga e psicanalista Cristina Marcondes, ocorrido no ano passado, esta oficina de Teatro de Bonecos, com Márcio Pontes, e uma futura oficina de canto para atores. Teremos ainda um ensaio aberto voltado à artistas, além de oito apresentações gratuitas do espetáculo pela região.

INSCRIÇÕES. Os interessados na oficina devem enviar um e-mail para contato@ciaartemovel.com.br e solicitar a ficha de inscrição. Com vagas limitadas, os contemplados serão informados via e-mail no dia 29 de março. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99263.7088 ou (19) 99955.3099.

O grupo também conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.