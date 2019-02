Stand Up Solidário traz humoristas ao Teatro Municipal

Nova Odessa sedia neste sábado o espetáculo humorístico “Stand Up Pelo Amor”. O show de comédia ocorre a partir das 20h, no Teatro Municipal Divair Moreira, e traz cinco humoristas: Rodrigo Peluca, Júlio Oliveira, Ricardo Brug, Cleandro Lima e Marcus Marques. Os ingressos custam R$ 20 e a renda será toda revertida ao Hospital de Amor, especializado no tratamento de câncer na cidade de Barretos.

A Secretaria de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo apoia o evento, organizado por Cristina Galhardo, coordenadora de captação de recursos do hospital e que também se envolve na realização da caminhada “Passos Que Salvam”. “A renda do evento será 100% revertida em auxílio ao hospital, que depende majoritariamente de ajudas que vão além das verbas governamentais”, explica Cristina. Foto: Divulgação

De acordo com a organizadora, é uma maneira de Nova Odessa “retribuir” a assistência dada aos pacientes enviados todos os anos para tratamento em Barretos. “Mandamos muitos pacientes para lá. No ano passado, por exemplo, foram 80”, revela. A coordenadora busca promover eventos diversos para angariar recursos financeiros ao hospital, anteriormente chamado de Hospital do Câncer de Barretos.

“A união entre os comediantes e humoristas do nosso interior é incrível. É muito bom trabalhar com artistas que tenham essa ideia de subir no palco com carinho e risos pra plateia e sabendo que no final tudo vai ter um propósito social para ajudar pessoas. Temos vários shows no interior com projeto beneficente, que lotam os teatros e fazem do espetáculo um sucesso”, afirma Cleandro Lima.

Cearense, em seu show ele conta sua história e como veio para São Paulo aos 13 anos. “Meu humor é muito nordestino e com pegada de stand up”, define.

Para Rodrigo Peluca, esse tipo de atitude deveria ser comum, mas não é tanto. “Isso porque o próprio país não tem uma educação e as pessoas, infelizmente, só estão correndo atrás do seu. Não digo que elas estão erradas, porque elas têm que se alimentar. A ação, ela é totalmente de doação de amor. Os humoristas, que não são lembrados o tempo todo por serem desconhecidos, a causa do hospital e alguns patrocinadores que entraram nessa com a gente”, afirma o humorista.

A classificação etária para o espetáculo é de 16 anos e os ingressos podem ser adquiridos na Atitude Natação (3466-2011), na Reds Calçados (3466-2284) ou com Cristina Galhardo (99673-4444). O Teatro Municipal Divair Moreira fica na Rua Tamboril, 140, no Jardim das Palmeiras.