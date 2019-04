Santa Bárbara abre inscrições para aulas gratuitas de teatro

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu nesta segunda-feira inscrições para uma oficina gratuita de teatro. Os interessados podem se inscrever até 10 de maio por meio do site www.santabarbara.sp.gov.br, na aba Cultura e Turismo.

A oficina começará no dia 13 de maio com término previsto para o dia 25 de novembro e ênfase em Leitura e Análise de Texto, Consciência Corporal e Vocal, Interpretação e Leitura Dramática. Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

Ministradas por Almir Pugina, as aulas serão sempre às segundas-feiras, das 19h às 21h30, no Teatro Municipal Manoel Lyra, destinadas a pessoas com idade a partir dos 16 anos. Poderão participar pessoas com ou sem experiência em teatro.

Será dada exceção a jovens de 15 anos completos que já tenham participado de oficinas ministradas pelo professor. Os jovens de 15, 16 ou 17 anos precisarão da autorização de seu responsável legal para frequentarem as aulas.

O teatro está localizado na Rua João 23, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3464-9424.