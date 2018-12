Rafael Portugal conta histórias do cotidiano em Americana

Com atuação em três filmes que vão ser lançados em 2019 e carreira alavancada pela entrada no Porta dos Fundos, o humorista Rafael Portugal traz para Americana nesta sexta-feira, a partir das 21h, o show “Eu Comigo Mesmo”.

Foto: Divulgação

O humorista conta que completa um ano e meio de circulação com a produção. “A cada mês é uma coisa nova, porque o stand up te dá essa oportunidade. Possibilita maior liberdade de criação. É um espetáculo meu, mas que eu também conto com o toque de muita gente envolvida e que trabalha comigo. Eu trago de fato um humor muito pessoal”, aponta.

No show, Rafael conta um pouco das histórias mais engraçadas que aconteceram em sua vida, como por exemplo quando se alistou no exército e não tinha noção do que iria acontecer lá dentro, ou de quando era adolescente e passava o dia na casa de praia. E como morador da zona oeste do Rio de Janeiro, traz histórias que aconteceram dentro do trem.

Ele diz que não altera sua forma de humor conforme os formatos por onde transita, como stand up, canal no Youtube e cinema. “Trabalho no Porta dos Fundos como eu trabalho também no cinema. ‘A Culpa é do Cabral’ [programa do canal Comedy Central] é bate-papo, então é um programa que eu me divirto muito. A diferença é de tamanho, no porte. No cinema é uma equipe gigantesca e no programa são três câmeras usadas. Tudo igual, mas com formatos diferentes”, analisa.

Com três filmes para serem lançados em 2019, um deles “Os Espetaculares” e “Chorar de Rir”, este último com Leandro Hassum, o comediante atribui como o divisor de águas de sua carreira o canal Porta dos Fundos, o qual passou a integrar há três anos. “Considero que, a partir dali, coisas gigantescas que eu jamais sonhei um dia estar fazendo, eu comecei a fazer. Eu sinto que eu fui galgando a carreira e o Porta foi de fato esse trampolim. E tem sido essa empresa maravilhosa que me abriu milhares de possibilidades, por conta dos roteiros. São roteiristas incríveis, e esse elenco maravilhoso que eu tenho oportunidade de trabalhar todos os dias”, revela.

Acontece

Rafael Portugal apresenta o espetáculo “Eu comigo mesmo” a partir das 21h desta sexta-feira, no Teatro Paulo Autran, localizado na Rua Belém, 233, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os ingressos custam entre R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) e podem ser comprados em ingressodigital.com e na loja Marina Flores.