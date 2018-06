Projeto faz adoção de bailarinas

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

“No palco me sinto feliz. Quero ser bailarina quando crescer”, revela a pequena Nicole Smolii Dresler, de 10 anos. O sonho de se tornar dançarina profissional povoa o imaginário de muitas meninas, em especial das 450 crianças atendidas pelo Projeto Escola Popular de Ballet, comandado pela dançarina e coreografa Érica Janótti há três anos.

Para ajudar essas meninas e meninos a começarem na carreira, a escola lançou a campanha de apadrinhamento “Adote uma Bailarina”. Como o próprio nome diz, a campanha permite que pessoas físicas e jurídicas contribuam com uma bailarina, fazendo doações mensais ao projeto.

Nicole é uma das meninas que se beneficiaram da campanha. Para a mãe Micheli Smolii de Almeida Dresler a ajuda financeira permitiu pagar o figurino da filha para a apresentação que acontece no final de ano. “O apadrinhamento ajuda a manter a escola e nos torna conhecidos”, acrescenta a professora.

A campanha foi lançada no ano passado e aprovada pelos pais. “A escola precisa de recursos para continuar. No Jaguari, é essa escola que temos e quero que minha filha continue. Ela se desenvolveu muito aqui e fez amigos”, diz Ednei de Novaes Manhães, pai da Mariana Roque Manhães, 4 anos, apadrinhada há dois anos pela iniciativa privativa.

Sete bairros. O Projeto Escola Popular de Ballet atende crianças de sete bairros de Americana: Jaguari, Parque da Liberdade, Jardim Brasil, São Domingos, Praia Azul, São Luiz; e na própria sede do projeto, na Rua Santos, no Parque Novo Mundo. Os padrinhos podem ser convidados pelos pais e bailarinas ou entrar em contato com a escola. “Alguns pais assumem a mensalidade, outros conseguem padrinhos que são familiares, vizinhos ou conhecidos no comércio, e aqueles que não conseguem a própria escola apadrinha”, explica Érica. A prioridade é para as crianças de famílias de baixa renda e crianças com necessidades especiais. “Ano passado conseguimos arcar com 40 figurinos”, orgulha-se.

Dentre eles, os figurinos de Vitória de Souza Cardoso, 12, e Gabriela Funes Borges, 10, duas bailarinas “adotadas” pela escola. “Sempre achei o balé bonito e quero me apresentar muito ainda”, afirma Vitória. “Quando estou no palco percebo que meu esforço valeu a pena. A professora cobra bastante e perto da apresentação eu ensaio sozinha em casa para ficar bonito”, diz Gabriela. Interessados em participar da campanha “Adote uma Bailarina” devem entrar em contato com o Projeto Escola Popular de Ballet e procurar por Érica ou Thuanny Janótti. O telefone para contato é (19) 9.9669-9333. O e-mail é projetoescolapopulardeballet@hotmail.com.