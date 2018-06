Premiado espetáculo infantil passa por Santa Bárbara

O espetáculo “O Dragão de Fogo”, um dos grandes vencedores do Projeto São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem deste ano, está em turnê pelo estado e vem a Santa Bárbara d’Oeste nesta quinta-feira. A apresentação ocorre no Teatro Municipal Manoel Lyra, às 14h. Os ingressos são “no chapéu”, em que o público decide o quanto quer contribuir. A turnê é viabilizada pelo Proac (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo).

A peça é inspirada em uma lenda popular chinesa e é montada no estilo teatral chinês Ópera de Pequim. O espectador é conduzido pelas aventuras do menino Shun Li, um desenhista que precisa salvar a aldeia em que mora, que é ameaçada por um dragão recém-desperto de uma soneca de séculos. Foto: Fernando Stankuns

O trabalho surgiu a partir de Okamoto, que “escalou” para a encenação a atriz americanense Luciana Mizutani, que também assina a preparação dos atores com relação às artes marciais, além do desenho de movimento do espetáculo, e o campineiro Esio Magalhães. “O Dragão de Fogo” é o primeiro trabalho do ator Eduardo Okamoto voltado ao público infantil e venceu três categorias do Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil (antigo Coca-Cola FEMSA Brasil) este ano: melhor espetáculo, figurino e ator coadjuvante.

“Em vez de me apoiar em tantas outras ferramentas disponíveis e boas, como a tecnologia, resolvi apostar que todas as imagens estariam propostas no jogo dos atores. Foi assim que me surgiu o conceito de que todos os desenhos sugeridos na peça seriam construídos por esses corpos, desenhando o espaço e a cena”, explica Okamoto na divulgação da peça.

ACONTECE: A peça “O Dragão de Fogo” será encenada nesta quinta-feira, às 14h. A entrada é “no chapéu”. O Teatro Municipal Manoel Lyra fica na Rua João 23, 61, Centro. Informações pelo telefone 3464-9424.