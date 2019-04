Peça trata de abuso infantil sob influência ‘Beckettiana’

Com temática voltada para o abuso infantil, o Grupo de Teatro Estrada, de Indaiatuba, retorna ao Fábrica das Artes neste sábado com o inquietante espetáculo “Mármores”, às 22h.

Foto: Divulgação

A peça será encenada às 22h, dentro da programação do Americana Mostra, que também traz o teatro de máscaras “DesTino” e a palhaçaria de rua “Tachinha – O Ilusionista!”. O ingresso é pelo ticket cultura – o espectador decide o valor a ser pago.

Inspirada em Samuel Beckett e o Teatro da Morte, “Mármores” é um espetáculo expressionista, não linear, que usa a poesia para abordar o abuso infantil.

“Por mais que a temática seja sobre abuso, o foco do espetáculo é a tensão psicológica entre as personagens no decorrer da trama. Embora a temática seja forte e nos faça refletir sobre o tema, trabalhamos o espetáculo de forma poética e a ficção transpassa a realidade, criando um outro lugar para o embate com o público”, explica Raphaela Silva, atriz que interpreta Maria, a menina que sofre os abusos.

Crianças. Também neste sábado, às 11h, no Calçadão da Rua 30, a companhia campineira Dois Picadeiros apresenta “Tachinha – O Ilusionista!”. Na trama, Palhaço Tachinha é morador de rua que, no passado, viveu momentos de fama como um consagrado mágico e que agora decide compartilhar com todos os presentes um de seus maiores segredos, guardado a cinco chaves.

Às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, o grupo campineiro Barracão Teatro apresenta a peça “DesTino – Quando O Que Está Dito Não Precisa de Palavras”. O espetáculo se passa durante uma viagem de trem através de fragmentos da vida de duas famílias que cruzam seus caminhos ao longo de seus dias, chegando a um destino único.