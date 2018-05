Peça infantil reflete sobre obesidade e saúde bucal

Foto: Divulgação

A clássica história dos dois irmãos que se perdem na floresta e caem em uma armadilha feita de doces recebe nova montagem em Americana, propondo a reflexão de temas como obesidade infantil e saúde bucal. O espetáculo “João & Maria e a Bruxa Dentuça” será apresentado nesta quinta-feira, no Teatro Municipal Lulu Benencase. As sessões são às 9h30 e 14h30.

Na peça, os dois irmãos desobedecem a mãe e entram na floresta da Bruxa Dentuça para tentar encontrar uma bola que se perdeu. Perdidos, eles acabam encontrando a famosa casa feita de doces onde mora a vilã da história. Na residência, encontram uma rede de “fast food” e refrigerantes, além de infinitos quilos de açúcar. Contudo, os pequenos acabam descobrindo que a casa dos sonhos trata-se na verdade de uma armadilha. Ao mesmo tempo, a mãe das crianças percebe que elas sumiram e começa a procurá-las. Para isso, ela pede ajuda aos vaga-lumes para iluminarem o caminho quando a noite cai.

O produtor cultural Ronalto Britto explicou à reportagem que a ideia de inserir esses temas dentro do espetáculo partiu de uma pesquisa sobre o assunto que indicou incidência do sobrepeso, principalmente entre s crianças. Além de divertir os pequenos, o espetáculo também tem um caráter didático. “O índice de obesidade infantil no mundo é muito alto, nosso país tem que se preocupar com isso. A ideia é levar essa mensagem por meio desses personagens clássicos”, disse Britto.

A peça é aberta ao público, mas também tem recebido diversas turmas escolares da rede municipal, estadual e particular que buscam uma abordagem lúdica dessa temática. Mensalmente são realizadas novas apresentações da peça, que estreou no mês de abril.

ACONTECE. O espetáculo “João & Maria e a Bruxa Dentuça” ocorre nesta quinta-feira, às 9h30 e às 14h30. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 10. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Informações pelo telefone 3461-3045.