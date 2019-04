Peça discute a violência sexual contra as crianças

Foto: Divulgação

O Grupo Levitar, da cidade de Limeira é a primeira atração teatral do Festival Americana Mostra 2019. O grupo apresenta o espetáculo “Lágrimas de um guarda-chuva”, no Fábrica das Artes, nesta sexta-feira, às 20h. O ingresso é o ticket cultura, modalidade de ingresso onde o espectador decide o valor a ser pago.

O espetáculo aborda a violência sexual infantil. No viés do abstrato, do expressionismo e da poesia, os dois personagens, interpretados por Luan Lima e Leandro Munhoz, espelham a dualidade de um ego ferido por um trauma.

Tudo faz parte do diálogo da razão com a emoção. “Esses dois personagens são o mesmo personagem. Um seria a parte machucada e o outro a que tenta se reerguer”, explica Guto Oliveira, autor e diretor do espetáculo.

Usar elementos figurativos é uma forma de expandir a discussão de um caso pessoal para algo muito mais amplo, de acordo com Guto.

“A gente se utiliza do elemento água como algo bastante forte no espetáculo, um símbolo bastante presente. Essa água representa a lágrima, a forma de se limpar ou a forma de se sujar. No relato do personagem, ele era abusado durante os banhos por aquele parente, então a água, aquele momento que era o momento quando ele teria que se limpar, ele acaba saindo mais sujo. Então, a água sempre trabalha com esse contraponto. Ora ele usa para se limpar, ora ele tem nojo”, detalha o autor.

Vencedor do 14º Festival Nacional de Teatro de Limeira 2018 como melhor espetáculo do júri popular, “Lágrimas de um guarda-chuva” também tem em seu formato uma proposta aberta de interpretação. “Cada um costuma entender de uma maneira diferente, o que é bem bacana também”, conclui Guto. Ele também é responsável pela cenografia. Ricardo Turco Cenzi assina o figurino, Marcio Alexandre faz a sonoplastia, Miriam Soares a iluminação e Cristina Oliveira a contra-regragem.

Acontece. “Lágrimas de um guarda-chuva” vai ser apresentado a partir das 20h. A classificação etária é de 14 anos. A entrada é pelo ticket cultura (o espectador decide o quanto pagar). O Fábrica das Artes fica na Rua Dr. Cícero Jones, 146, na Vila Redher