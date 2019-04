Peça apresenta fragilidades do universo masculino

Foto: Eliane Souza

O encontro inesperado de três homens na sala de espera do consultório de uma psicanalista é o ponto de partida para mudanças radicais na vida de um bombeiro, de um ginecologista, e de um gerente executivo no espetáculo “Homens no Divã”, que será apresentado na noite desta sexta-feira, no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste .

Para tratar suas dificuldades de relacionamento com as mulheres e do cotidiano masculino, Renatão, Cadu e Fred precisam de muita força de vontade. A instigante amizade, desenvolvida em conversas e acontecimentos que servem de complemento ao divã vão gradativamente impulsionando os três a se reinventarem. A comédia é uma homenagem às mulheres.

Com texto leve e recheado de situações engraçadas do cotidiano, que Darson Ribeiro dirige, a comédia comemora o quarto ano de temporada depois de três anos consecutivos em cartaz.

Além de dirigir e assinar figurino, luz e cenografia, o artista também está no palco, ao lado de Olivetti Herrera e Guilherme Chelucci.

“A intenção é amenizar a fama de que os homens não gostam de falar sobre si. Assim, eles revelam fraquezas e dúvidas do sexo masculino em um divã freudiano”, salienta Darson.

“A partir de pequenos solilóquios com a psicanalista (de quem só se ouve a voz, gravada por Marília Gabriela) e o tête-à-tête, os três acabam instituindo um divã próprio. Inconsciente e espontaneamente vão desconstruindo suas personalidades e misturando-as. O resultado é uma comédia cheia de reviravoltas e quiproquós”, acrescenta o diretor.

A produção bem cuidada resulta dos desenhos criados por Darson para cenário e figurinos, como um divã inspirado na trompa de falópio, sugerindo que o trio de personagens está situado dentro do órgão sexual feminino.

Acontece. O espetáculo “Homens No Divã” vai ser apresentado nesta sexta-feira, a partir das 20h, no Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João 23, Centro). Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 50 e podem ser comprados na bilheteria, www.megabilheteria.com ou nas Óticas Diniz.