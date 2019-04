Paróquias da região preparam encenações da Paixão de Cristo

Foto: Divulgação_Paróquia Dom João Bosco.JPG

Diferentes paróquias da região se preparam para a encenação da Paixão de Cristo na Sexta-Feira Santa. Em Americana, a Paróquia do Senhor Bom Jesus terá no papel de Jesus um ator negro pela primeira vez desde que começou a realizar o espetáculo, em 2015. Já a Paróquia Salesiana São João Bosco de Americana tem reunido uma média de 1,2 mil pessoas em sua apresentação, que ocorre desde 2006.

A encenação da São João Bosco vai ser realizada às 20h, na quadra do Colégio Dom Bosco (Rua Dom Bosco, 1000, Vila Santa Catarina). Há mais de 70 pessoas envolvidas, desde elenco, figurino, música, dança, bastidores e outros, com organização da AJS (Articulação da Juventude Salesiana de Americana).

Todos os anos, a equipe busca trazer alguma novidade e nesse ano não será diferente. “O espetáculo todo foi montado pensando no viés: Como ser santo hoje num mundo que parece tão imerso no caos?”, explica Lucas Andrade, responsável pela trilha sonora.

Já o espetáculo da Paixão de Cristo da Bom Jesus vai ser realizado no Centro Paroquial da igreja, às 20h. "A comunidade está muito feliz pela escolha, pois mostra que apoia a diversidade e quer mostrar com o Jesus negro essa possibilidade de mudanças", afirma a psicóloga Doni Candido, assistente de direção.

“Ano passado ajudei na produção e fiz um personagem também, e eles queriam quebrar esse rótulo. Entrar em cena fazendo o papel de Jesus é de grande privilégio. Meu objetivo é sempre fazer o melhor e não será diferente desta vez”, aponta o ator e produtor cultural Ronaldo Britto.

Em Sumaré, a Paróquia Senhora Aparecida vai realizar uma Via Sacra pelas ruas do Jardim Caligari a partir da Rua 8, altura do número 1.151, às 18h, e segue até a igreja (Rua Maximiliano Lopes, 139, Jardim Denadai) onde jovens atores vão realizar uma encenação.

Também na cidade, a Paróquia São Pedro Apóstolo realizará na Sexta-Feira Santa e no dia seguinte, às 19h30, a 11ª edição da sua encenação, com apoio da prefeitura. Ela acontecerá na Rua das Crianças, cruzamento com a Rua do Progresso, atrás do campo de futebol da região do Picerno. Entre atores e produtores, são aproximadamente 200 pessoas envolvidas no teatro. No ano passado cerca de 2 mil pessoas assistiram ao espetáculo.