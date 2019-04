Nova Veneza recebe caravana cultural

Foto: Divulgação

A praça onde fica a pista de skate do Nova Veneza, em Sumaré, vai ser ocupada por atrações gratuitas de teatro, música, circo e contação de histórias neste sábado e domingo. Elas serão trazidas pelo projeto itinerante “Emcena Brasil”, promovido pela Companhia Abaréteatro e a Associação Abaré Arte em Cena, em parceria com a prefeitura local e o Governo do Estado, por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural).

A iniciativa circula há 11 anos e já foi levada há mais de 400 cidades do país, chegando a um público aproximado de 1,5 milhão de pessoas.

A equipe utiliza um container adaptado e transformado em palco para apresentações de espetáculos de teatro, circo, música, oficinas, mamulengos, contações de histórias, exposições itinerantes, além de sessões de curtas-metragens.

A caravana leva equipamentos de iluminação e sonorização, tela de cinema de 150 polegadas, camarins, além de 400 banquetas para acomodar o público, tudo isso sob uma tenda em box-truss de aço inox com 300 metros quadrados que abriga o palco e a plateia.

Existente desde 2007, a Cia. Abaréteatro é composta por mais de 50 pessoas, entre atores, técnicos, monitores e equipe operacional, que desenvolvem programações que incluem formação cultural, inclusão social e o acesso as linguagens artísticas.

“Todas as atividades que compõe a programação do projeto garantem total interação e diálogo com os espectadores, aproximando-os do que há de melhor em cultura no país, em um evento que valoriza o folclore, a brasilidade e o artista nacional”, descreve a organização.

A pista de skate do Nova Veneza fica na Praça Lázaro da Silva, no Parque da Amizade.

Programação

20/04 Sábado

15h00 “Em Busca do Segredo Esquecido” [Teatro infantil]

16h00 Atividades recreativas

17h00 “A Mala Estampada” [Contação de histórias]

19h00 Cine Curta Brasil [Sessão de curtas-metragens de animação]

20h00 Circo de Dois

21/04 Domingo