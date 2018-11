Mostra de alunos une o folclórico e o erudito

Alunos da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos vão passear por diferentes estilos, do folclórico ao erudito, na 21ª Mostra Anual do instituto, que ocorre nesta quinta-feira, a partir das 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A apresentação reúne os trabalhos dos estudantes ao longo do ano e agrega a experiência de performance em concerto.

Estarão no palco crianças e jovens, em diferentes níveis de aprendizado, de acordo com o subsecretário de Cultura e coordenador pedagógico da Escola de Música, Valterci Martins de Moura, o Hulkinho. “Todos eles começam na musicalização, existe uma evolução muito grande, porque é um curso muito intensivo, com teoria e prática, e nós temos alunos avançados que já são solistas, participam de orquestras pela região, e continuam sendo alunos nossos aqui”, explica. Foto: Divulgação

O repertório é variado e passa pela música folclórica, erudita e popular. “O pessoal da musicalização vai apresentar bastante exercícios, para que os pais entendam qual é o processo de musicalizar. Os intermediários e avançados já tocam peças elaboradas, para o nível deles”, contextualiza o coordenador da escola.

No instituto, os alunos podem escolher instrumentos de banda ou orquestra. “Então, quem for assistir, vai ver alunos tocando várias modalidades de instrumentos. Nós temos um caráter pedagógico, que é uma mostra interna, e temos a mostra artístico pedagógica, que é onde o nosso aluno se expõe para um público maior, no caso para um teatro, então ele vai ter uma experiência estética de concerto. Mesmo sendo pedagógico, ele se apresenta como um artista mesmo, bem estruturado. Teremos lá quartetos de sax, sexteto de sax, grupo de metais, orquestra de alunos, nós vamos ter orquestras comunitárias, grupo de flautas doces, grupo de musicalização, pessoal da técnica vocal”, acrescenta o subsecretário.

ACONTECE: A 21ª Mostra Anual da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos ocorre a partir das 20h desta quinta-feira, no Teatro Municipal Lulu Benencase, localizado na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Como entrada, é solicitada a doação de um produto de limpeza.