Mirage Circus estreia espetáculo em Americana

O Mirage Circus realiza até o final de novembro uma temporada de apresentações em Americana. O palco foi montado em uma área às margens da Rua Orlando Dei Santi, próxima ao Terminal Rodoviário. Segundo o diretor da atração, Sérgio Robattine, o circo não conta com um picadeiro tradicional, mas com um palco com estrutura de som e iluminação que valorizam as apresentações.

“Toda a estrutura foi adquirida na Europa e é uma das melhores do Brasil na atualidade. A lona anti-chamas foi feita na Alemanha e na Itália e tem formato de castelo. Temos banheiros adaptados e com trocador e nossa capacidade é de até 1,8 mil expectadores sentados de forma confortável”, afirma. Foto: Divulgação

O Mirage tem como sede a cidade de Manaus, no Estado do Amazonas, onde funciona um parque de diversões do mesmo grupo, mas – como manda a tradição circense – tem natureza itinerante. A atual turnê já foi apresentada em 30 cidades brasileiras. A trupe também realiza temporadas em todos os países da América do Sul, além do México.

O espetáculo tem duas horas de duração. Nelas, 22 números são apresentados. Entre artistas e pessoal de apoio, 135 pessoas trabalham no local. Entre os nomes de destaque estão o arqueiro Cristian Marques, o malabarista Denis Silveira e o mágico Deivid Evans. “Nós temos, ainda, um globo da morte com seis motos, que já entrou no livro dos recordes e o palhaço Chuvisco, que arranca gargalhadas de crianças e adultos. Já vi famílias inteiras voltarem três vezes ao circo apenas por causa dele”, completa Robattine. Outro ponto alto do espetáculo é o corpo de balé composto por 20 bailarinos.

ACONTECE: As sessões do Mirage são realizadas de terça a sexta, às 20h30, sábados e feriados, 18h e 20h30 e domingos às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e as bilheterias abrem todos os dias a partir das 10h.