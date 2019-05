‘Meu Destino é Ser Star’ chega a Campinas

Misturando ficção e realidade, o espetáculo “Meu Destino é Ser Star, Ao Som de Lulu Santos” chega neste final de semana a Campinas, após temporada pelo Rio de Janeiro. Com cerca de 40 sucessos do cantor e compositor, direção geral de Renato Rocha e direção musical e arranjos de Zé Ricardo, o musical narra a trajetória de jovens que buscam realizar seus sonhos profissionais e conquistar um grande papel em suas carreiras artísticas.

A peça conta com um elenco de dez atores e foi escrita por Diego De Angeli, Leandro Muniz e Renato Rocha. “O texto fala de toda forma de amor e sonhos, temas atemporais”, conta Renato Rocha.



Foto: Caio Galucci / Divulgação

A trama mistura realidade e ficção em um dos seus atos. Nele, novos talentos participam de um teste ao vivo e diante do público. Quem for selecionado, poderá participar do próximo musical.

Além disso, os nomes dos personagens são os mesmos dos atores na vida real, aproveitando o fato de a montagem se tratar de uma metalinguagem.

“O principal conflito do personagem é entender o lugar de cada encontro amoroso na sua vida. Ele ainda está preso a uma história antiga, que terminou com muito sofrimento, e isso impede ele de viver uma nova história com a pessoa que o ama. O sonho dele, com certeza, é poder se encontrar nessa relação e ter uma vida madura ao lado dela”, revela Gabriel, sobre seu personagem no espetáculo.

ACONTECE: O espetáculo “Meu Destino é Ser Star, ao som de Lulu Santos” será apresentado às 17h e 21h deste sábado e 19h deste domingo, no Teatro Iguatemi (Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina). Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 120 e podem ser comprados na bilheteria ou em www.ingressorapido.com.br.