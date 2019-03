Humoristas da televisão realizam stand up gratuito em Campinas

Os humoristas Rafael Cortez e Fabiano Cambota se apresentam gratuitamente em um espetáculo com stand up e música, nesta quinta-feira, às 20h, na Praça de Alimentação do Shopping Parque das Bandeiras, em Campinas. O show ocorre em parceria com o Comédia 019.

Protagonizado por Zé Neves e Luiz Paixão, o Comédia 019 é um projeto de shows de humor que já passou por diversas cidades da região e volta ao palco do Bandeiras. Foto: Divulgação

Conhecido nacionalmente por sua atuação no programa CQC, da Band, Rafael Cortez se destacou pelo perfil dinâmico: é humorista, cantor e apresentador. Com passagens pela Record e pela Globo, também foi repórter do programa “Vídeo Show” entre 2016 e 2018. Com o show solo “De Tudo Um Pouco”, o humorista viaja pelo Brasil.

Já Fabiano Cambota se destacou à frente dos vocais da banda Pedra Letícia. Natural de Goiânia (GO), é músico e comediante. Com composições divertidas e inusitadas, a banda ganhou o cenário nacional com participações no “Domingão do Faustão” e no “Programa do Jô”, ambos da Rede Globo. Além do grupo, Cambota se destaca pelos shows de humor que misturam música e muito improviso. Ao lado do Pedra Letícia, também participou do elenco fixo do “Programa do Porchat”, talk show comandado por Fábio Porchat na Record.

ACONTECE: O stand up de Rafael Cortez e Fabiano Cambota pelo projeto Comédia 019 ocorre nesta quinta-feira, a partir das 20h, no Palco Bandeiras na Praça de Alimentação (Avenida John Boyd Dunlop, nº 3900, Jardim Ipaussurama, Campinas). A entrada é gratuita.