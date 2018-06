Humoristas da RMC se reúnem em teatro de SB

Os humoristas da RMC (Região Metropolitana de Campinas) estão ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional. Para celebrar as “pratas da casa”, surgiu o espetáculo “Comédia 019”, que reúne artistas locais do segmento stand up comedy. A montagem ocorre neste sábado no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, às 20h30. A classificação é 16 anos.

Foto: Divulgação

O projeto “Comédia 019” foi iniciado em Campinas, com idealização dos humoristas Zé Neves e Luiz Paixão, que têm conquistado destaque não só no stand up como também nas locuções bem-humoradas da rádio “Educadora”. Juntos, já acumulam 33 mil seguidores no Instagram, e 70 mil inscritos no Facebook.

Nesta edição da montagem em Santa Bárbara, três humoristas subirão ao palco: Rodrigo Capella, Luiz Paixão e Victor Sarro. Capella tem conquistado destaque no “Programa da Sabrina”, transmitido pela Record, e Victor Sarro obteve sucesso com participações em programas do canal Multishow.

Acontece:

O espetáculo “Comédia 019” ocorre nesta sexta-feira, às 20h30. Os ingressos custam entre R$25 e R$ 50. O Teatro Municipal Manoel Lyra fica na Rua João 23, 61, Centro. Informações pelo telefone 3464-9424.