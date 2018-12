Humorista imita a ex-presidente Dilma no palco

Uma escolha de fantasia para uma festa foi o início da fama nacional do humorista Gustavo Mendes. Vestido e maquiado como a ex-presidente Dilma Rousseff, ele conta que “foi tanta foto e tanto sucesso” que não parou mais. E neste sábado e domingo, ele apresenta no Teatro Iguatemi Campinas seu novo show “Di Uma Vez Por Todas”, que até no nome traz remissão à personagem.

O espetáculo aborda o cotidiano e relações inusitadas vividas por Gustavo. Além da ex-presidente, o humorista também solta a voz imitando nomes da música como Ana Carolina, Maria Bethânia e Alcione. Foto: Divulgação

E trata com bom humor de temas como problemas sociais, homofobia e política. “O humor é uma espécie de ‘lubrificante social’ e faz tabus ou complexos da sociedade penetrarem mais fácil”, brinca. Para ele, é possível ter mais aceitação em assuntos mais delicados quando se reveste o conteúdo com piadas.

“O humor, nessas horas, fala o que todo mundo pensa e não tem coragem de falar. O humor vira realmente uma válvula de escape para todos acharem graça de uma situação que, às vezes, foge do controle”, acrescenta.

Ele circula com o show há pouco mais de seis meses. “É um show mais ousado, mais intrigante”, resume. Em relação aos novos projetos, faz mistério. “Ano que vem promete muita coisa, tem novidades chegando com tudo. Não posso falar muita coisa”, afirma.

CARREIRA

Ator e humorista de 29 anos, natural de Guarani, uma pequena cidade da zona da Mata Mineira, Gustavo Mendes venceu um Show de Talentos da TV Alterosa (afiliada do SBT em Minas Gerais) aos 8 anos.

É conhecido por suas atuações na televisão, na internet – com a interpretação de Dilma, que rendeu mais de 150 milhões de visualizações no YouTube, além da nova sensação de seu canal, a personagem de Marcela Temer –, e nos palcos, tendo viajado o país com seus espetáculos.

Passou por outros programas, como “Casseta & Planeta” e “Agora é Tarde”. Atualmente, tem dois programas no canal Multishow – “Treme-Treme” (desde 2015) e “Xilindró” (desde 2016), ambos com novas temporadas em 2018. Também comandará o reality de artistas de internet “Entubados”, que irá ao ar em 2019, na Rede TV.

Acontece

O espetáculo “Di Uma Vez Por Todas” vai ser apresentado neste sábado e domingo, às 21h30 e 20h, respectivamente, no Teatro Iguatemi Campinas. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e podem ser comprados na bilheteria ou em www.ingressorapido.com.br. Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina