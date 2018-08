Em cartaz há 11 anos, ‘Casar Pra Quê?’ chega em Campinas

Há 11 anos em cartaz, a peça “Casar Pra Quê?” tem apresentações neste sábado e domingo em Campinas. Dirigida por Eri Johnson, o espetáculo dá tons cômicos para o desafio de dividir a vida com alguém, tratando de diferenças e a forma como muitos lidam com elas de maneiras iguais.

A comédia romântica nasceu da vontade do ator e autor Alessandro Anes de levar para os palcos um espetáculo onde a comunicação com a plateia fosse feita de maneira intimista e divertida. Assim, começou a observar trechos de conversas de bar e papos pelos corredores, e foi colecionando “pérolas” de complicados relacionamentos entre casais. Foto: Divulgação

Fez, então, uma seleção do que considerou o mais absurdo, o mais engraçado, e quando viu tinha pronta a história de um casal que representa tantos os outros: ela vendo a vida de um jeito que para ele é totalmente absurda; e ele querendo curtir de uma forma que para ela é inadmissível. E o veredito: ela é louca por ele e ele não vive sem ela.

Ela gosta de ir ao shopping, falar horas com as amigas no telefone e não perde um capítulo da novela. Ele não dispensa um futebol com a galera, uma cerveja gelada e, claro, adora falar mal da sogra. Parece letra do Legião Urbana, mas reflete uma série de rotinas. Anes divide o palco com Michelle Martins.

No último dia 17 o grupo celebrou os 11 anos de apresentações. “Quem diria… Um texto e um projeto despretensioso nos dariam tantas coisas boas e fariam tantas histórias. Erramos, acertamos, rimos, choramos, fomos aplaudidos, criticados… Mas tudo isso valeu para nossas conquistas, aprendizado, maturidade, e muitos, muitos amigos que fizemos. Agradecemos, de coração a todos os envolvidos, família, amigos, produtores, assessoria, teatros, apoiadores e principalmente aos que estiveram conosco durante toda essa jornada”, divulgou o grupo no Facebook.

ACONTECE: O espetáculo será exibido às 21h30 deste sábado e às 19h do domingo, no Teatro Iguatemi, no 3º piso do Iguatemi Campinas, localizado na Avenida Iguatemi, 777, Vila Brandina. Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) e podem ser comprados na bilheteria ou em www.ingressorapido.com.br.